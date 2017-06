La raffinerie de Dung Quat. Photo : VNA



Quang Ngai (VNA) - La sarl de raffinage et de pétrochimie Binh Son (BSR), ​société mère la raffinerie de pétrole de Dung Quat, a reçu les certifications des dix meilleurs entreprises ayant un système d'assurance de qualité (Quality Assurance System – QAS) 2017 et des marques de qualité exceptionnelles (Quality Brands Outstanding) ​en 2017.Ces certificats sont décernés chaque année par l'Alliance globale du commerce (Global GTA) selon des normes internationales.Auparavant, l’Institut des entreprises vietnamiennes, en collaboration avec Global GTA, la société InterConformity et le Forum international d'accréditation (IAF), ont reconnu la BSR en tant que « Fournisseur de qualité d’or » (Golden Quality Provider) de 2017.Après sept ans d'entrée en activité, la BSR, une membre du Groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PVN), a produit et vendu 47 millions de tonnes de produits de toutes catégories, représentant environ 40% de la demande nationale de pétrole.A la fin du 2e trimestre de cette année, la BSR a réalisé un revenu total de plus de 36 milliards de dollars et contribué plus de 7 milliards de dollars au budget national. - VNA