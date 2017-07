Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - La semaine de travail de l'Association Internationale de Géodésie (International Association of Geodesy, IAG) pour 2019 se tiendra au Vietnam du 22 au 26 avril 2019, sous le thème «Pour les droits aux données spatiales de chaque citoyen».



Il s’agit d’un forum annuel de première importance des gens qui travaillent dans le domaine de la géodésie partout dans le monde. Du 22 au 26 avril 2019, l’événement réunira 1.000 participants et environ 300 rapports scientifiques seront présentés.



La vice-ministre vietnamienne des Ressources naturelles et de l’Environnement, Nguyên Thi Phuong Hoa, a constaté que cette semaine de travail de l’IAG serait une bonne opportunité pour les géodésiens vietnamiens de se rencontrer et d’échanger des expériences avec leurs collègues internationaux. -NDEL/VNA