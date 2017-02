La SCB figure dans le TOP des neuf plus grandes entreprises privées du Vietnam

La SCB honorée lors de la publication de la liste du TOP 500 grandes entreprises du Vietnam. Photo: internet



Hanoi (VNA) - La Banque ​commerciale par actions de Sai Gon (SCB) ​a figuré en 2016 dans la liste des ​neuf plus ​grandes ​entreprises privées du Vietnam, et celle des 40 plus grandes entreprises du Vietnam, ​de la société par actions d'évaluation Vietnam Report et du journal en ligne Vietnamnet.



C'est le résultat d'un processus d'édification et de développement de cette banque, ​de l'exploitation de ses forts potentiels en finance, et de ses investissements dans les technologies et le développement de ses infrastructures. La SCB ​possède une administration transparente et professionnelle.



Selon Vietnam Report, les banques honorées dans cette liste sont classées suivant les critères suivants : c​apacités financières, prestige de communication et résultat d'un sondage ​de satisfaction de la clientèle ​sur la qualité des produits et des services, ​montant des dépôts, croissance ​du chiffre d'affaires, bénéfices, plans d’action pour 2016.



D’après Vietnam Report, les trois plus importants éléments affectant notamment le choix de(s) produit(s) ou service(s) ​par la clientèle sont ​une marque prestigieu​se et forte, la commodité du réseau de transactions bancaires, la rapidité et des formalités simples. -VNA