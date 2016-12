La SARL sud-coréenne Solum Vina inaugure une usine dans la province de Vinh Phuc

Vinh Phuc (VNA) - La SARL Solum Vina (République de Corée) a inauguré le 26 décembre une usine au sein de la zone industrielle de Ba Thiên II, dans le district de Binh Xuyên, province de Vinh Phuc (Nord).

Cérémonie d’inauguration de l'usine Solum Vina au sein de la zone industrielle de Ba Thiên II, dans le district de Binh Xuyên, province de Vinh Phuc. Photo: vinhphuc.gov.vn.

La SARL Solum Vina est une entreprise à 100% de capitaux sud-coréens, spécialisée dans la fabrication de composants électroniques ​pour de grandes compagnies dont, par exemple, SamSung, Appo, Panasonic et Sony.



Cette usine de Solum Vina a été mise en chantier ​en avril 2016 sur une surface de 40.000m2 ​pour un coût total ​de 20 millions de dollars. Dès son entrée en service, l’usine ​créera 1.500 nouveaux emplois et ​réalisera un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars en 2017, ​et contribuera d'environ 1,5 millions de dollars au budget de l’État.



Selon le comité des zones industrielles de la province de Vinh Phuc, les zones industrielles ont attiré, en 2016, 159 projets d’investissements étrangers pour 2,9 milliards de dollars. La République de Corée se situe au premier rang parmi les 13 pays et territoires investissant à Vinh Phuc, avec dans sa valise 70 projets d’une valeur de 974,9 millions de dollars. -NDEL/VNA