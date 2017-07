Le riz, un produit d'exportation phare vers la Russie. Photo: internet



Hanoï (VNA) - Selon les analystes, la Russie reste un marché traditionnel des produits vietnamiens. Le pays est plus «arrangeant» que de nombreux pays européens en termes de qualité. Et un certain nombre d'entreprises vietnamiennes bénéficient de ces avantages.



Selon le département général des Douanes du Vietnam, de janvier à fin mai, les exportations vietnamiennes en Russie se sont établies à 782 millions de dollars, en hausse de 28,44% en variation annuelle.



Le Vietnam y a exporté principalement riz, textile, café, produits aquatiques, fruits et noix de cajou… Les téléphones et composants sont premiers avec 379,1 millions de dollars (+37,44%), devant le textile avec 71,7 millions (+126,66%) et le café, 47,6 millions (-13,07%).



Sur les 5 premiers mois de l’année, les exportations nationales en Russie ont connu une bonne croissance, en particulier le riz avec un bond de presque 8 fois en un an. - CPV/VNA