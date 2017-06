Hanoi (VNA) - La Russie est un grand marché potentiel pour les entreprises au Vietnam, en particulier dans le contexte où l’accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Union économique Asie-Europe (EAEU) est entrée en vigueur à partir d’octobre 2016.

C’est ce qu’a souligné Mme Olga Koshev, présidente de l’Organisation interrégionale pour le soutien et la protection des petites et moyennes entreprises, sur les perspectives de coopération économique entre le Vietnam et la Russie, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), ​à l’occasion de la visite officielle du président Tran Dai Quang du 28 juin au 2 juillet en Russie.

Mme Olga Koshev a noté que le marché russe a besoin de nombreux produits en provenance du Vietnam comme produits aquatiques, café, légumes, vêtements, produits en bois...

« Pour pénétrer avec succès le marché russe, les entreprises vietnamiennes devraient rénover des technologiques, améliorer la qualité et réduire les coûts de leurs produits, ainsi que renforcer la promotion des produits aux consommateurs russes », a-t-elle suggéré.

Appréciant l’attrait du marché vietnamien, elle a affirmé que les entreprises russes étaient intéressées par le marché vietnamien et que le Vietnam jouait un rôle important de la politique russe d'"Orientation vers l'Est ".

Mme Olga Koshev a déclaré que la prochaine visite officielle en Russie du président Tran Dai Quang approfondirait davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays. -VNA