La réserve naturelle de Muong La a vu le jour

Son La (VNA) - La réserve naturelle de Son La et son comité de gestion ont récemment vu le jour. Le projet de la création de la réserve naturelle de Muong La a été approuvé en juin 2015 par le Conseil populaire de la province de Son La (au Nord-Ouest).

Le gibbon noir, une espèce animale rare a besoin de protéger. Photo: NDEL.

La réserve naturelle de Muong La, située dans le district éponyme, couvre une superficie de 15.800 ha des communes montagneuses de Hua Trai, Nâm Pam et Ngoc Chiên.

Elle est caractérisée par l'habile mariage entre plusieurs biosystèmes :de reliefs calcaires, de montagnes et de forêts.

La réserve a une biodiversité riche tant en faune qu'en flore. On y trouve des espèces d'animaux et de plantes rares. Selon des biologistes, il existe à Muong La 622 espèces de plantes relevant de 130 familles dont 27 se trouvent en 2010 dans le Livre Rouge du monde.

La création de la réserve naturelle de Muong La a pour but de bien gérer, protéger et utiliser de manière durable et efficace les ressources forestières, la diversité biologique et la conservation des ressources génétiques végétales et animales rares, en particulier le gibbons noirs. -NDEL/VNA