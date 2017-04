La République tchèque apprécie les potentiels de coopération économique avec le Vietnam

Le vice-président de la Chambre économique de la République tchèque, Borivoj Minar. Photo : VNA



Prague (VNA) – Les potentiels de coopération économique entre le Vietnam et la République tchèque sont considérables, et la prochaine visite du 12 au 14 avril en République tchèque de la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan contribuera à mieux les exploiter.

Lors d’une interview le 10 avril à Prague avec l’Agence vietnamienne d’Information, le vice-président de la Chambre économique tchèque, Borivoj Minar, a insisté sur les grands potentiels de la coopération bilatérale, notamment dans l’économie. Selon lui, les deux pays possèdent plusieurs conditions favorables pour développer leur coopération économique, dont ​des relations traditionnelles de près de 70 ans, et ​une communauté vietnamienne en République tchèque qui a été reconnue comme minorité ethnique dans ce pays d’Europe. Soulignant que les deux pays peuvent développer leurs relations dans l’agriculture, les transports et l’agroalimentaire, Borivoj Minar a indiqué que les entreprises tchèques pourraient transférer des technologies à des partenaires vietnamiens afin de moderniser la production au service du marché domestique et de l’exportation.

Concernant la prochaine visite de la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Borivoj Minar a affirmé qu’elle devrait favoriser les relations économiques bilatérales. Par ailleurs, le Vietnam pourrait jouer le rôle de « passerelle » entre l’ASEAN et la République tchèque et, vice versa, cette dernière p​ourra être la « porte d’accès » du marché européen des sociétés vietnamiennes. -VNA