La réforme agricole, clé de la croissance vietnamienne, selon la BAD

Hanoi (VNA) - La réforme de l’agriculture est vitale pour renforcer la croissance économique et permettre au Vietnam de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, a indiqué la Banque asiatique de développement (BAD) dans un rapport rendu public lundi 10 avril à Hanoï.

La Banque asiatique de développement a publié lundi 10 avril à Hanoï son rapport sur les Perspectives ​du développement asiatique de 2017. Photo : VNA

Selon la dernière édition de Perspectives du développement asiatique (Asian Development Outlook) de 2017, la croissance économique du Vietnam pourrait être de 6,5% en 2017, et de 6,7% en 2018, en raison de l'augmentation des activités des secteurs de la fabrication, de la construction, du commerce de gros et de détail, de la banque et du tourisme.



L’institution basée à Manille a estimé que le maintien de l’attrait de l’investissement direct étranger (IDE) renforcera le secteur manufacturier et participera à l’augmentation des exportations nationales. La classe moyenne au Vietnam devrait doubler pour atteindre environ 33 millions de personnes en 2030, ce qui aiderait à développer la consommation intérieure et donc le commerce de détail. Par ailleurs, «la production agricole connaîtra une légère croissance en 2017», a-t-elle souligné.



«L'agriculture a été un moteur important de la croissance, de la réduction de la pauvreté, de la sécurité alimentaire et des exportations depuis l’engagement de la réforme du secteur à la fin des années 1980 par le gouvernement vietnamien», a déclaré Eric Sidgwick, directeur national de la BAD au Vietnam.



«Cependant, ces dernières années, face à la concurrence internationale croissante et à la faible productivité du travail domestique, la croissance annuelle du secteur a ralenti jusqu'à seulement environ 2% depuis 2011», a-t-il expliqué.



Selon le rapport, «l’agriculture vietnamienne est en cours de reprise après la plus grave sécheresse qu’il ait eu à connaître au cours d'une décennie. Davantage de croissance dans ce secteur sera vital afin que le Vietnam atteigne son objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure», compte tenu de son importance dans l’économie vietnamienne.



«Alors que le Vietnam continue de réagir aux effets du changement climatique sur son agriculture, des réformes plus profondes et des investissements plus élevés dans le secteur seront essentiels pour améliorer la productivité agricole, s’assurer d’un développement durable et respectueux de l’environnement», a ajouté M. Sidgwick.



La BAD a également souligné que pour réformer l’agriculture, il faut résoudre quelques difficultés, notamment en matière de politiques, créer de meilleurs conditions de développement du secteur, construire des infrastructures dans les zones rurales, ou encore mieux gérer les ressources naturelles...



«Le Vietnam doit développer les infrastructures dans ses zones rurales, renforcer la protection de l’environnement et lutter contre le changement climatique. D’autant que le Vietnam devient actuellement un centre de production et de fabrication de l’ASEAN», a insisté Aaron Batten, économiste de la BAD au Vietnam.



«En cette conjoncture très évolutive de l’économie mondiale, l’économie vietnamienne continuera de connaître la croissance pendant la période 2017-2018. Mais le Vietnam doit intensifier ses réformes, notamment dans son secteur agricole, afin de bénéficier d’une croissance régulière», a-t-il conclu. - VNA