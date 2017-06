La R. de Corée entend investir dans l’éducation à Dà Nang

Photo de famille entre le vice-président du Comité populaire de Dà Nang, Hô Ky Minh (5e, à droite) et la délégation de l’Association d’échanges R. de Corée-Vietnam, le 20 juin, à Dà Nang. Photo: danang.gov.vn.



Da Nang (VNA) - La ville de Dà Nang est prête à accorder ses soutiens aux projets de la R. de Corée en vue du développement commun et du renforcement des relations d’amitié ​vietnamo-sud-coréennes.



C’est ce qu’a souligné le vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Hô Ky Minh, le 20 juin, en recevant une délégation de l’Association d’Échanges R. de Corée - Vietnam conduite par Kim Hyeon Uk.



Hô Ky Minh a informé que jusqu’au premier trimestre 2017, Dà Nang comptait 72 projets d'investissement de la R. de Corée, représentant un capital total de 236 millions de dollars. Et 14 entreprises de Dà Nang ont établi des relations commerciales avec la R. de Corée.



La R. de Corée souhaite que Dà Nang facilite son projet de construction d’une école internationale pour les ​Sud-​coréens. Elle prévoit également d'ouvrir un centre de langue sud-coréenne gratuit pour les étudiants et fonctionnaires​ de la ville.



Remerciant la R. de Corée pour ses projets de développement à venir, le vice-président du Comité populaire de Dà Nang, Hô Ky Minh, a affirmé que sa ville soutiendrait ces projets contribuant à consolider les relations entre les deux pays. -NDEL/VNA