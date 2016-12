La province de Thai Nguyên fête son 20e anniversaire

La ​vice-​président​e Dang Thi Ngoc Thinh, remet l’Ordre du Travail de 1ère classe aux trois collectivités et deux individus de la province de Thai Nguyên. Photo: thainguyen.gov.vn.

Thai Nguyen (VNA) - La province de Thai Nguyên (Nord) a fêté ce mardi 27 décembre le 20e anniversaire de son rétablissement (1er janvier 1997), en présence de la ​vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh.



Dans son discours, Dang Thi Ngoc Thinh s’est félicitée des acquis que la province a obtenu ​lors de ces 20 dernières années.



Elle a proposé que Thai Nguyên, fort de s​es potentiels, adopte une stratégie pour le développement rapide et durable. L’accent sera mis sur la prise des mesures destinées à encourager les entreprises à participer activement à l’économie locale.



La province de Thai Nguyên devrait accélérer la réforme administrative, mener à bien les tâches d’édification du parti et du système politique, ​et redoubler d’efforts pour lutter contre la dégradation morale, l’auto-évolution et l’auto-transformation, a-t-elle souligné.



Durant ces 20 dernières années depuis le rétablissement de la province le 1er janvier 1997, l’économie locale a connu une croissance de près de 15,2% en moyenne. Le revenu par tête a passé de 2,5 millions de dôngs en 1997 à 52 millions en 2016.



À cette occasion, la ​vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a remis l’Ordre du Travail et l’Ordre de l’Indépendance aux collectivités et individus ayant beaucoup contribué au développement de la province de Thai Nguyên et du pays. -NDEL​/VNA