La presse tchèque couvre la visite de la présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân

Prague (VNA) - La presse tchèque a suivi de près la visite officielle de la présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, dans ce pays.

Un article de la page web www.vlada.cz du gouvernement tchèque sur la visite officielle de la présidente de l'AN Nguyên Thi Kim Ngân en République tchèque.

La page web www.vlada.cz du gouvernement tchèque a publié un article sur la rencontre entre le Premier ministre Bohuslav Sobotka et la présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân.

Les deux parties ont discuté d​es moyens de développer les relations bilatérales et ont convenu de renforcer la coopération dans le commerce, l'investissement, l'éducation, la sécurité, la culture, les sciences et le tourisme. Le thème de la communauté vietnamienne en République tchèque a également été ​abordé ​lors de la rencontre.



Le Premier ministre tchèque Bohuslav Sobotka a déclaré que Prague favoriserait les liens politiques et économiques avec Hanoi. En 2016, le commerce bilatéral a atteint plus de 912 millions de dollars. Actuellement, les entreprises d​e ce pays européen ont investi 90 millions de dollars au Vietnam, dans 34 projets.



Le chef du gouvernement tchèque a également déclaré que ​les entreprises de son pays souhaitaient participer ​au processus de modernisation ​du Vietnam et au ​développement de ses infrastructures.



Bohuslav Sobotka a insisté sur le fait que la communauté ​vietnamienne est la troisième plus importante en Europe et qu'elle a été reconnue par l​a République tchèque comme une minorité ethnique sur son sol, ce qui selon lui ​constituent des facteurs importants ​pour l​e succès de ce processus, a-t-il dit.



La présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân a effectué une visite officielle en République tchèque à l’invitation du président du Sénat tchèque Milan Stech. - VNA