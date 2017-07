Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong effectuera du 20 au 22 juillet une visite d’État au Cambodge, sur l’invitation du roi du Cambodge, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong accueilli par le roi Norodom Sihamoni, en décembre 2011 dans la capitale cambodgienne Phnom Penh. Photo : VNA

L’information, annoncée par le ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans un communiqué de presse, a été rapportée par deux plus grands médias cambodgiens, le Fresh News et Rasmei Kampuchea.Le secrétaire général Nguyên Phu Trong aura une entrevue avec le roi Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, rendra visite à la reine-mère Norodom Monineath Sihanouk, rendra une visite de courtoisie aux vénérables bonzes supérieurs Tep Vong et Bour Kry.Le leader vietnamien s’entiendra avec le président du Sénat du Cambodge Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum, le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin.Il aura également une rencontre avec le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen, et les deux dirigeants superviseront la signature de la Déclaration commune sur le renforcement des relations d’amitié et de coopération Cambodge-Vietnam, et d’autres documents.Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum co-présideront la cérémonie d’inauguration du Monument de l’amitié Vietnam-Cambodge dans la province de Preah Sihanouk.Les deux pays célébrant le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2017, la visite d’Etat du secrétaire général Nguyên Phu Trong affirme leur amitié et leur coopération solides et durables, et jouera un rôle particulièrement important dans le renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines, a souligné le ministère cambodgien. – VNA