Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc et les dirigeants du G20, au sommet de Hambourg, en Allemagne. Photo : VNA

Hambourg (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc a achevé sa visite officielle de travail en Allemagne et sa partipation au Sommet du G20 dans la ville allemande de Hambourg.

"Le Vietnam est le prestige" pour le quotidien Neues Deutschland (New Germany), "Le Vietnam veut renforcer ses relations avec l’Allemagne" pour la Deutsche Presse-Agentur (DPA, agence de presse allemande), la presse allemande souligne les performances économiques du Vietnam et sa participation au Sommet du G20.

Le Vietnam a apporté une voix importante sur les questions relatives à la libéralisation du commerce et à l’adaptation au changement climatique. Le Vietnam en tant que président du sommet de l’APEC 2017 et l’Allemagne en tant que président du G20, assument les tâches de dynamiser les relations économiques Asie-Europe.

​Saluant les efforts et les acquis du Vietnam dans le développement socio-économique au 1er semestre de cette année, le Docteur Detlef Pries a insisté sur la participation du Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc au Sommet du G20. Il est convaincu que le Vietnam atteindra l’objectif d’une croissance économique de 6,7% cette année.​​