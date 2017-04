La présidente Nguyen Thi Kim Ngan visite la région tchèque de Karlovy Vary

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, visite la société de production de cristal Moser dans la région de Karlovy Vary (Photo: VNA)



Prague (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan a visité la région tchèque de Karlovy Vary le 13 avril dans le cadre de sa visite officielle en République tchèque.

Lors d'une séance de travail avec la délégation vietnamienne, le maire de la ville de Karlovy Vary, Petr Kulhanek a présenté l'histoire de sa ville, qui est considérée comme une capitale cinématographique de la République tchèque car elle est le lieu de nombreux festivals de films régionaux et internationaux. La ville abrite de beaux paysages, des architectures de renom, ainsi que des valeurs culturelles typiques de la République tchèque. La ville a également un certain nombre de célèbres entreprises de cristal du pays, a-t-il noté.

Il a apprécié hautement l’esprit laborieux de la communauté vietnamienne à Karlovy Vary, ajoutant que les Vietnamiens de deuxième et troisième générations en République tchèque ont de bons résultats académiques, contribuant à renforcer l'amitié entre les deux nations.

La présidente Nguyen Thi Kim Ngan a remercié les autorités locales de créer des conditions optimales pour que les Vietnamiens puissent s'intégrer dans la société tchèque.

Elle a déclaré que lors de ses rencontres avec les dirigeants tchèques, les deux parties ont atteint un haut consensus sur la nécessité d'intensifier l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays.



Elle a exprimé son espoir que les dirigeants de Karlovy Vary encourageront les entreprises et les habitants locaux à accroître la coopération commerciale, d'investissement, culturelle et touristique avec les localités vietnamiennes. Elle a également demandé d'autres conditions favorables à la communauté vietnamienne.



La présidente Nguyen Thi Kim Ngan a également invité les responsables de la région à visiter et à établir des relations de coopération avec les localités vietnamiennes qui ont des avantages touristiques comme les provinces de Quang Ninh et de Khanh Hoa.



Elle a également visité la société de production de cristal Moser dans la région de Karlovy Vary. -VNA