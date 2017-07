La présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan (droite), et la présidente du Parlement bangladais, Shirin Sharmin Chaudhury. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La présidente du Parlement du Bangladesh, Shirin Sharmin Chaudhury, a quitté lundi Hanoï, terminant avec succès sa visite officielle du 20 au 24 juillet au Vietnam sur invitation de la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan.

Pendant son séjour, la présidente du Parlement bangladais a eu un entretien avec la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne. Elle a rencontré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, et le président vietnamien, Tran Dai Quang.

Lors de ces rencontres, les deux parties ont constaté que l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et le Bangladesh s’étaient développées continuellement depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales le 11 février 1973. Les relations politiques bilatérales se sont renforcées avec des visites et rencontres de haut niveau, outre un soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de multiplier les échanges d’expériences, d’intensifier le soutien mutuel dans la promotion de l’égalité des sexes et la réduction de la pauvreté, ainsi que la coopération bilatérale dans la défense, l’aquaculture, l’éducation, la culture, le tourisme… Il est aussi nécessaire de favoriser les échanges commerciaux et d’encourager les entreprises vietnamiennes à participer aux événements commerciaux ​du Bangladesh, et vice versa.

S’agissant des relations entre organes législatifs, les deux parties ont convenu de poursuivre les visites de délégations et les séances de travail afin de partager des expériences et de superviser la mise en œuvre des accords bilatéraux. Elles ont également décidé d’étudier la possibilité de créer deux groupes de députés d’amitié, de continuer de se soutenir au sein des forums interparlementaires dans les questions d’intérêt commun, et de continuer de coopérer étroitement dans les forums multilatéraux. -VNA