La présidente de l’AN et sa suite sont allées fleurir et brûler des bâtonnets d’encens au Mémorial des héros morts pour la Patrie à Quang Nam. Photo : VNA

Quang Nam (VNA) – Poursuiv​a​nt les nombreuses activités tenues dans l’ensemble du pays pour célébrer la Journée nationale des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), la présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan, à la tête d’une délégation, est arrivée lundi dans la province centrale de Quang Nam.

Au centre de soin des personnes méritantes de la province de Quang Nam, elle a remis 106 livrets d’épargne​ d'une valeur de deux millions de dôngs chacun ​à des Mères héroïnes et autres personnes méritantes. Elle a souhaité que les cadres de ce centre, au nom du Parti et de l’Etat, continuent de valoriser leur responsabilité et de faire de leur mieux pour prendre en charge des personnes méritantes.

Dans la matinée du même jour, la présidente de l’AN et sa suite sont allées fleurir et brûler des bâtonnets d’encens au Mémorial des héros morts pour la Patrie et ​au Mémorial dédié aux Mères héroïnes dans la province de Quang Nam. Elles ont également visité le Musée des Mères héroïnes du Vietnam.

Mme Nguyen Thi Kim Ngan et sa suite visitent le Musée des Mères héroïnes du Vietnam. Photo : VNA

Durant sa mission à Quang Nam, la présidente de l’organe législatif a rendu visite à des familles méritantes locales, est allée fleurir et brûler des bâtonnets d’encens au cimetière des héros morts pour la Patrie ​du district de Dien Bàn, a visité l​e Mémorial du héros Nguyen Van Troi, a offert des cadeaux à la Mère héroïne Vo Thi Tau…

Quang Nam a été durement touchée par la guerre. Plus de 23% de ​sa population sont des personnes méritantes. La province dénombre 14.792 Mères héroïnes, 65.000 héros morts pour la Patrie et plus de 30.000 blessés de guerre.-VNA