La présidente de l'AN rencontre les dirigeants d’associations tchèques

La présidente de l’Assemblée Nationale Nguyen Thi Kim Ngan rencontre des dirigeants de la Chambre de l’économie tchèque et de l’association Top Czech 100. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Poursuivant sa visite officielle en République tchèque, la présidente de l’Assemblée Nationale Nguyen Thi Kim Ngan a rencontré, mercredi 12 avril à Prague, des dirigeants de la Chambre de l’économie tchèque et de l’association Top Czech 100.

Ces établissements jouent un rôle important dans le renforcement de la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays, a-t-elle déclaré.

Selon la dirigeante vietnamienne, les relations commerciales et d’investissement ne correspondent pas encore aux potentiels et aussi aux bonnes relations politiques entre les deux pays durant ces 67 dernières années. Certains produits tchèques connus sont présents depuis longtemps sur le marché vietnamien et continuent d’affirmer leur position.

Nguyen Thi Kim Ngan a invité les entreprises tchèques à venir investir au Vietnam pour s’ouvrir davantage aux marchés de l’ASEAN et de l’Asie, tout en affirmant que l’Assemblée nationale du Vietnam promulguait des lois favorables aux activités des investisseurs étrangers, dont les investisseurs tchèques.

S’exprimant à cette rencontre, le vice-président de la Chambre de l’économie tchèque Borivoj Minar a exprimé le souhait d’améliorer les relations commerciales et d’investissement entre son pays et le Vietnam.

Beaucoup d’entreprises tchèques se sont rendues au Vietnam pour étudier le marché, a estimé Borivoj Minar avant d’affirmer que la République tchèque est prête à partager avec le Vietnam son expertise technologique, notamment dans l’industrie manufacturière et la conservation des produits agricoles.

La Chambre de l’économie tchèque est prête à soutenir l’introduction de produits vietnamiens dans le marché tchèque, a-t-il affirmé, souhaitant que les produits tchèques sont présents de plus en plus nombreux au Vietnam. -VNA