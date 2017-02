La présidente de l’Assemblée nationale reçoit le Premier ministre laotien

Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a affirmé le 8 février à Hanoi au Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith oeuvrer pour la réalisation efficace par les deux gouvermements des accords conclus.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân et le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith, le 8 février à Hanoi. Photo: VNA L’Assemblée nationale du Vietnam va collaborer étroitement avec l’Assemblée nationale du Laos pour continuer de créer des conditions favorables permettant aux gouvernements vietnamien et laotien de mettre en oeuvre efficacement des accords de haut niveau et ceux conclus par les deux gouverments, a-t-elle déclaré.

Saluant les résultats importants de la 39e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, co-présidée pour la première fois par les deux Premiers ministres, elle a fait savoir que les deux organes législatifs vont se coordonner sur la surveillance et contribuer à la réalisation réussie du Plan de coopération entre les deux gouvernements en 2017.

Les deux Assemblées nationales vont renforcer leur surveillance et favoriser le déploiement des projets de coopération commerciale et d’investissement, ainsi que les contenus par les deux Premiers ministres Nguyên Xuân Phuc et Thongloun Sisoulith lors de la 39e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, a-t-elle indiqué.

En particulier, en 2017, les deux parties vont dynamiser leur coordination en vue d’organiser avec succès les célébrations du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 40e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos, a-t-elle ajouté.

Exprimant sa joie de se rendre au Vietnam pour co-présider la 39e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, le Premier ministre Thongloun Sisoulith a transmis les voeux de bonne année de la présidente de l’Assemblée nationale du Laos Pany Yathotou à la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân.

Le chef du gouvernement laotien a exprimé son souhait de voir l’Assemblée nationale du Vietnam prêter son concours à la mise en oeuvre des accords conclus entre les deux pays afin de contribuer à développer sans cesse les relations bilatérales de coopération socio-économique à la hauteur des relations politiques excellentes entre les deux Partis et les deux pays. – VNA