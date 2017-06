Cân Tho, 29 juin (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyên Thi Kim Ngân et la délégation de députés de la ville de Cân Tho ont rencontré, mercredi 28 juin, des électeurs du district de Vinh Thanh et de l’arrondissement de Ninh Kieu, dans cette ville.

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân rencontre des électeurs de Cân Tho. Photo : VNA

Les électeurs ont tous salué la réforme des activités parlementaires lors de la 3ème session, 14ème législature.

Ils ont soulevé ​des préoccupations concernant le transport routier rural, l'hygiène et l'environnement, la sécurité alimentaire, les prix des produits agricoles, l'exploitation de sable, l'assurance médicale, l'égalité des sexes, la dette publique et les créances douteuses...

La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân a promis de demander au gouvernement de surveiller de près l'exploitation d​e sable et répondu aux opinions des électeurs sur la protection de l'environnement dans la papeterie de Lee & Man, construite dans la province de Hâu Giang.

Elle a affirmé que les organes compétents ont inspecté les eaux usées et la production dans l'usine et publié un rapport évaluant son impact sur l'environnement.

La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân a demandé aux autorités concernées de sensibiliser le public à la protection de l'environnement, en guidant les agriculteurs sur la façon de collecter correctement les canettes vides de​ produits phytosanitaires et de construire des ​centrales biogaz dans les fermes.



En ce qui concerne le règlement des créances douteuses dans les organisations de crédit, elle a déclaré que la question sera traitée conformément à la Résolution qui prendra effet le 15 août 2017.



Le même jour, Mme Nguyên Thi Kim Ngân a visité et ​remis des cadeaux à plusieurs familles bénéficiant de politiques publiques dans la ville de Cân Tho.-VNA