La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân en visite de travail à Quang Ngai

Quang Ngai, 17 juillet (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyên Thi Kim Ngân a travaillé dimanche 16 juillet avec les autorités de la province centrale de Quang Ngai sur la situation socio-économique et le travail de reconnaissance des invalides de guerre et des morts pour la Patrie de la localité.

La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân avec les autorités de la province centrale de Quang Ngai, le 16 juillet.



Elle leur a demandé d’œuvrer au développement du tourisme et de l’économie maritime, au renforcement de la défense et de la sécurité, à l’accélération de la réforme administrative et de la restructuration agricole, à la formation professionnelle et à l'emploi. Elle les a également enjoints à mieux appliquer les politiques en faveur des personnes méritantes de la patrie, notamment celles issues des minorités ethniques.

A cette occasion, la présidente de l’Assemblée nationale a transmis un don de 20 millions de dongs que de généreux donateurs lui avaient confié aux habitants du district insulaire de Ly Son. Cette somme sera destinée à la construction d’un marché.

Dimanche après-midi, elle s’est rendue au centre de soin des personnes méritantes de la province de Quang Ngai. "Au nom du Parti et de l’État, je vous remets ces cadeaux modestes qui traduisent notre gratitude profonde envers les sacrifices que vous avez consentis. Je compte sur le personnel du centre pour toujours mieux prendre en charge les personnes méritantes", a-t-elle souligné, affirmant que le Parti et l’État accordent de l’importance aux politiques en faveur des personnes méritantes.

Elle a également remis 100 épargnes d’une valeur unitaire de 2 millions de dôngs à 100 personnes bénéficiant des politiques publiques et est également allée offrir des cadeaux à cinq familles méritantes de la province de Quang Ngai. - VNA