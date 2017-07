​Son La (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale (AN) du Laos, Pany Yathotu, a eu mercredi une rencontre avec des étudiants laotiens faisant des études dans la province de Son La (Nord).

La rencontre avec la présidente de l’AN du Laos et des étudiants laotiens à Son La. Photo: VNA



Cette rencontre ​s’inscrit dans le cadre de la visite de la présidente de l’AN laotienne au Vietnam pour assister à des activités de célébration du 55ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et d​es 40 ans de la signature du Traité d’amitié et de coopération ​entre les deux pays.Lors de la rencontre, le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la province de ​Son La, Nguyen Dac Quynh, a informé de l'état de la coopération dans la formation du personnel et des étudiants entre Son La et les localités laotiennes.Jusqu’à présent, Son La a fourni des formations à plus de 1.700 étudiants ​laotiens, dont plus de 650 sont diplômés. En outre, depuis 2008, cette province vietnamienne a donné des cours de formations sur la théorie politique, la gestion de l’État et la technique ​à près de 150 cadres laotiens, a-t-il annoncé.

Mme Pany Yathotu, de son côté, a salué les aides du Vietnam, notamment de Son La dans la formation des étudiants laotiens, qui en accueille actuellement environ 12.000.

En outre, toujours à Son La, de nombreuses activités ont été organisées pour marquer l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos 2017, dont une exposition photographique présentant 150 clichés sur les réalisations de coopération et de développement des relations Vietnam-Laos.

Une autre exposition sur des produits culturels et touristiques des dix provinces vietnamiennes frontalières avec le Laos et cinq autres dans la région Nord-Ouest élargie a également lieu du 5 au 7 juillet, dans le but de stimuler la promotion, la coopération et la connectivité entre les localités ​des deux nations.



Les dix provinces frontalières avec le Laos comprennent Dien Bien et Son La (Nord), Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, ThuaThien-Hue et Quang Nam (Centre), et la province de Kon Tum (Hauts plateaux du Centre). -VNA