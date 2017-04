La présidente de l’AN commence sa visite en République tchèque

La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan à l'aéroport international Vaclav Havel. Photo : VNA



Prague (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan est arrivée le 11 avril à l’aéroport international Vaclav Havel, à Prague, ​pour une visite officielle du 11 au 14 avril en République tchèque sur invitation du président du Sénat Milan Stech.

Mme Nguyen Thi Kim Ngan a été accueillie à l’aéroport par le vice-président du Sénat tchèque, Ivo Barek, l’ambassadeur du Vietnam, Truong Manh Son, et des Vietnamiens résidant en République tchèque.

​Elle s’est ensuite rendue à l’ambassade du Vietnam pour s’informer ​des dernières activités ​dans le développement des relations entre les deux pays et ​le sout​ien de la communauté vietnamienne établie en République tchèque. Appréciant les efforts des diplomates vietnamiens, Mme Nguyen Thi Kim Ngan les a encouragés à renforcer la présentation des politiques vietnamiennes en ​matière d'investissement pour développer les relations économiques bilatérales.



Le Vietnam et la République tchèque ont établi leurs relations diplomatiques le 2 février 1950. ​Ce pays ​développe actuellement 34 projets ​cumulant près de 90 millions de dollars d’investissement au Vietnam. ​Par ailleurs, plus de 60.000 Vietnamiens vivent dans ce pays d’Europe. En 2013, le gouvernement tchèque a décidé de reconnaître la communauté des Tchèques d’origine vietnamienne comme une minorité ethnique.



La visite officielle de la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne en République tchèque ​a pour objet de consolider et d'intensifier l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays. -VNA