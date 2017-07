Le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Yuji Kuroiwa. (Source: VNA)

Hanoï, 14 juillet (VNA) - Les attractions touristiques de la préfecture japonaise de Kanagawa ont été introduites lors d'un séminaire à Hanoï, le 13 juillet, afin d'augmenter l'afflux de touristes vietnamiens au Japon.Le directeur général adjoint de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, Ha Van Sieu, a déclaré que le Vietnam considère le Japon comme un marché touristique clé.

En 2016, le Vietnam a accueilli 740.000 visiteurs japonais, en hausse de 10,3% par rapport à l'année précédente, reflétant ​la coopération active dans la promotion du tourisme entre les deux pays à tous les niveaux.



Ha Van Sieu a espéré que le gouvernement japonais simplifiera encore les formalités de délivrance de visa, parvenant à l’exemption de visa pour les touristes vietnamiens, de sorte que plus de Vietnamiens puissent se rendre au Japon.



Takahashi Ayumi, chef du bureau du Vietnam de l'Organisation nationale du tourisme du Japon, a souligné les attractions de la préfecture de Kanagawa, qui est la troisième localité la plus peuplée au Japon, après Osaka et la capitale Tokyo.



Située dans la région de Kanto, la préfecture est à visiter à plus d'un titre avec la ville portuaire de Yokohama, ​les nombreuses stations balnéaires à Hakone ou encore la vieille ville de Kamakura, qui possède de nombreux temples zen bouddhistes. -VNA