La police publie les résultats de l’enquête sur l’attaque à Yên Bai

Yên Bai, 27 décembre (VNA) – La Police de la province de Yên Bai (Nord) a indiqué lundi 26 décembre que les tirs qui ont tué deux dirigeants provinciaux, le 18 août 2016 à Yên Bai, sont liés à un désaccord sur une affectation, et à de l’amertume.

Le colonel Pham Ngoc Thang, directeur adjoint de la Police provinciale et chef de la Police d’investigation, lors de la conférence de presse. Photo : VNA

Le secrétaire du Comité provincial du Parti Pham Duy Cuong, et le président du Conseil populaire provincial et chef de la Commission d’organisation du Comité provincial du Parti Ngô Ngoc Tuân, ont été abattus dans leurs bureaux de travail, a-t-elle fait savoir à la presse.Le principal suspect, le chef de l’Agence des gardes forestiers de Yên Bai, Dô Cuong Minh, s’est suicidé en se tirant une balle dans la tête. Cela signifie que l’affaire est désormais close, a-t-elle confirmé lors de la conférence de presse dirigée par le colonel Pham Ngoc Thang, directeur adjoint de la Police provinciale et chef de la Police d’investigation.Les enquêteurs ont établi que Dô Cuong Minh était «aigri, exaspéré» sur les arrangements du personnel suite à la fusion de son établissement avec l’Agence de la sylviculture de Yên Bai, prévue par le projet de renforcement et de restructuration du Service provincial de l’agriculture et du développement rural, ce qui accrédite le mobile de son acte. – VNA