Le supermarché en ligne Badasa présente près de 20.000 spécialités agricoles et d'épicerie du pays. Photo : VNA/CVN

Hanoi (VNA) - La Compagnie générale de la poste du Vietnam (Vietnam Post) a récemment inauguré sa plate-forme d’e-commerce Badasa, spécialisée dans la vente de produits du Vietnam, à l’adresse

Badasa offre près de 20.000 spécialités agricoles et d’épicerie telles que produits de santé à base de plantes, denrées alimentaires et boissons, artisanat et produit d'art, souvenirs, etc.

Selon un représentant de Vietnam Post, ces produits sont ceux de 5.000 entreprises, exploitations familiales et artisans qui sont tous certifiés en termes de satisfaction aux normes les concernant, d’origine, de qualité.



On trouve indistinctement du thé du Thai Nguyên (Nord), des miên dong (vermicelles de tolomane) Na Ri, Bac Kan (Nord), du riz croustillant de Ninh Binh (Nord), muôi ot (du sel avec le piment en poudre) de Tây Ninh (Sud), entre autres.



Selon Vietnam Post, Badasa ne collabore qu’avec des partenaires de confiance, présentant toutes garanties, notamment sur le plan de la sécurité alimentaire.



Les prix et frais de port ou de livraison parfaitement transparents, Badasa travaillant sans aucun intermédiaire, et les modalités de règlement sont diverses, dont le paiement à réception (COD). -CVN/VNA