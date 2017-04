La plage de Tam Thanh accueillera un festival international de cerf-volant

Quang Nam (VNA) - Plus de 100 cerfs-volistes du Canada, des États-Unis, d'Allemagne, du Japon, de Thaïlande, d'Indonésie, de Malaisie, de République de Corée, de la Chine et du Vietnam participeront du 5 au 9 juin a un festival international de cerf-volant dans la commune de Tam Thanh, province de Quang Nam (Centre).



La plage de Tam Thanh (Photo: VNA)



Le vice-président du Comité populaire de Tam Thanh, Le Ngoc Ty a déclaré que ces artis​tes apporter​ont leurs cerfs-volants fait main et montrer​ont leur savoir-faire sur la belle plage de Tam Thanh.Des jeux folkloriques, des épreuves sportives et des jeux de plage se tiendront également sur cette plage pendant tout le festival et se poursuivront tout au long des vacances d'été.M. Ty a déclaré que ce festival faisait partie ​d'une série d'activités dans le cadre du Festival des patrimoines de Quang Nam 2017, qui se déroule dans de nombreuses villes et districts de la province tout au long du mois de juin.Il a déclaré que la commune et la ville de Tam Ky accueillent également une exposition sur les mers et les îles du Vietnam, les coutumes traditionnelles du Centre du Vietnam et les patrimoines immatériels reconnus par l'UNESCO. -CPV/VNA