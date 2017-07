Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a remis mardi 18 juillet à Hanoi les certificats "Reconnaissance nationale" aux proches de 498 héros morts pour la Patrie.

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân lors de la cérémonie de remises des certificats «Reconnaissance nationale» aux proches des morts pour la Patrie, le 18 juillet à Hanoi. Photo : VNA

La dirigeante vietnamienne a solennellement exprimé sa reconnaissance profonde envers les mères héroïnes, les invalides de guerre, les soldats malades, les familles des héros morts pour la Patrie et les personnes méritantes.



Elle a affirmé que près d’un siècle durant, favoriser les personnes ayant rendu service à la Révolution représente une noble responsabilité et des attaches sentimentales profondes et un intérêt profond de l’Etat et de toute la société.



Les autorités font de leur mieux pour mettre en œuvre les politiques en faveur des personnes méritantes de la Patrie et de leurs proches, a-t-elle souligné lors de la cérémonie à laquelle ont assisté le vice-Premier ministre Vu Duc Dam et le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung.



Actuellement, le pays recense encore 30.000 dossiers enregistrés en vue d’une reconnaissance nationale, dont 5.900 cas dans l’attente d’une identification au titre de héros morts pour la Patrie, invalides de guerre et personnes méritantes.



Nguyên Thi Kim Ngân a demandé aux services compétents de perfectionner les politiques dans ce domaine et d’accélérer les activités permettant d’identifier les personnes méritantes de la Patrie qui ne sont pas encore reconnues. – VNA