La passerelle Hai Van reconnue vestige national

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a reconnu la passerelle Hai Van en tant que vestige national.

La passerelle Hai Van (Photo: baothuathienhue.vn)

Cette passerelle est située à la limite de la ville de Lang Co, dans le district de Phu Loc de la province de Thua Thien-Hue, et du quartier de Hoa Hiep Bac, district de Lien Chieu de la ville de Da Nang (Centre). Elle se trouve au sommet du col Hai Van.



Le complexe a été construit en 1826 sous l​e roi Minh Mang de la dynastie Nguyen, lequel a ordonné la construction de plusieurs ouvrages défensifs sur le col de Hai Van pour protéger la capitale royale de l'époque, Hue.



Située à 490 mètres au-dessus du niveau de la mer, la passerelle Hai Van signifie littéralement la "porte des nuages océaniques", se référant aux brumes qui s'élèvent de la mer et qui réduisent la visibilité.



Les autorités de Thua Thien-Hue et Da Nang sont convenues d'un plan de gestion pour accélérer la mise en œuvre du projet de restauration de ce site au service du tourisme local. -CPV/VNA