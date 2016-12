La marche Lawrence S. Ting à Hô Chi Minh-Ville

Conférence de presse sur l’édition 2017 de la marche Lawrence S. Ting, le 28 décembre à Hô Chi Minh-Ville.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 12e marche caritative Lawrence S. Ting partira le 7 janvier à 06h30, sur la rive du lac Ban Nguyêt situé dans le centre urbain Phu My Hung de Hô Chi Minh-Ville.

Quand le Têt (Nouvel An lunaire) arrive, les Vietnamien ont pour tradition d’être charitables, dans un esprit «d’amitié et d'affection mutuelles» et de partage d’une même culture, envers les gens défavorisés. Issu d’un même désir, la marche Lawrence S.Ting est devenue, depuis son organisation au Vietnam, un symbole d'humanité et du sentiment de compassion envers les autres, en recueillant des fonds pour les personnes pauvres afin qu’ils puissent passer un Têt digne.



Organisée par la société Phu My Hung depuis 2006, cette marche annuelle a pour but de répondre à la campagne «Toute la population au chevet des pauvres» qui, en 11 éditions, a permis de réunir 23 milliards de dôngs. Pour cette 12e édition, les fonds déjà collectés dépassent les 3 milliards de dôngs.



Cette année, ce sera le Fonds pour les pauvres des 7e et 8e arrondissements, ainsi que ceux des districts de Nhà Bè et de Binh Chanh, le Fonds «Un seul cœur» de la Télévision de Hô Chi Minh-Ville, et le Fonds d'aide des jeunes sportifs talentueux du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, qui seront les destinataires du produit de cette activité caritative. -CVN/VNA