La Malaisie demande aux Etats-Unis de reconsidérer sa stratégie en Asie-Pacifique

Hanoi (VNA) - Le ministre malaisien de la Défense, Hishammuddin Tun Hussein, a appelé le 23 janvier le nouveau président américain Donald Trump à ne pas réduire les engagements américains dans la région Asie-Pacifique lors d'une conférence internationale à Singapour.

Le ministre malaisien de la Défense, Hishammuddin Tun Hussein. Photo : VNA

Le président Trump a souligné à plusieurs reprises la possibilité de réduire certains engagements américains à l'étranger, a déclaré le ministre Hishammuddin, ajoutant que la Malaisie espérait que le président Trump reviendrait sur cette question, étant donné l'importance de l'Asie-Pacifique pour l'économie et la sécurité américaines.Le ministre a également exhorté l'ASEAN à combler les lacunes résultant de certains changements politiques impliquant les ​grandes puissances mond​iales.La 3e conférence des ministres de la Défense de l'ASEAN élargie (ADMM +), ​​qui regroupe des ministres des dix pays membres de l'ASEAN et de l'Australie, de la Chine, du Japon, de l'Inde, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de la Russie et des États-Unis​,doit jouer un rôle plus important dans la promotion d​'une coopération militaire pragmatique, selon le ministre Hishammuddin.-VNA