La KDB souhaite contribuer au développement socioéconomique du Vietnam

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exprimé sa conviction que la Banque pour le développement de la République de Corée (KDB), fort de son prestige, de son envergure et de son expérience, continuerait à encourager davantage d'entreprises sud-coréennes à investir au Vietnam.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) reçoit le PDG de la Banque pour le développement de la République de Corée, Lee Dong-geol. Photo : VNA

Lors de ​sa rencontre le 18 avril à Hanoi avec Lee Dong-geol, le PDG de la Banque pour le développement de la République de Corée (KDB), le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a abordé l'expansion de la coopération de la KDB avec les banques commerciales ​du Vietnam ainsi que la poursuite d​es projets d'investissement dans le pays.Il a souligné que le Vietnam et la République de Corée possèdent des relations étroites dans divers domaines tels que la politique, la diplomatie, l'économie, l'investissement, le commerce et la banque, ajoutant que les projets d’investissement sud-coréens au Vietnam ​connaissent un vrai succès.Le Vietnam souhaite accueillir plus d'entreprises sud-coréennes, a déclaré le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

La ​Banque pour le développement de la République de Corée a investi 8 milliards de dollars au Vietnam et déploiera bientôt d’autres projets dans le pays, a ​informé Lee Dong-geol, ​qui a salué les potentiels économiques du pays. La KDB souhaite contribuer davantage au développement socio-économique vietnamien, a-t-il assuré. - VNA