La journée des bourses ITEC 2016 à Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 52anniversaire du Programme indien de coopération économique et technique (ITEC) a été célébré le 23 décembre 2016 dans la mégapole du Sud, en présence de centaines d'anciens étudiants de ce programme.

Le consulat général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville a organisé, le soir du 23 décembre, une cérémonie pour célébrer le 52édition de la «Journée de ITEC» à l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville.Le Programme indien de coopération technique et économique a été lancé en 1964 en vue de «partager les expériences de développement indiennes et l'expertise acquise dans sa propre quête de croissance en tant que nation indépendante et fière», avec la participation d'autres pays en voie de développement.Les premiers étudiants vietnamiens du programme ITEC sont arrivés en Inde dès 1970. Au fil du temps, des milliers de bourses ITEC ont été attribuées à des étudiants vietnamiens. Actuellement, le Vietnam est parmi les pays qui reçoivent le plus grand nombre de bourses de l’ITEC comme d’autres programmes indiens.Ce pays a accordé chaque année 150 bourses ITEC, lesquelles sont entièrement financée par le gouvernement indien, en ce compris les vols aller-retour, l'hébergement et une allocation mensuelle de subsistance, pour des cursus dans les technologies de l'information, le développement rural, l’administration publique, l'entrepreneuriat, la marine, l’aéronautique, entre autres.Lê Hoài Trung, directeur adjoint du Service de l'intérieur de Hô Chi Minh-Ville a déclaré : «Pour les dirigeants de la ville, nous sommes reconnaissants et remercions sincèrement le gouvernement de l'Inde, ainsi que les experts, les universités et le consulat général d'Inde à Hô Chi Minh-Ville, pour avoir donné l’opportunité à des cadres, des fonctionnaires et des étudiants du Vietnam, dont de Hô Chi Minh-Ville, de suivre des programmes d'études de l’ITEC». Ce dernier est un programme emblématique des relations bilatérales entre les deux pays, l’ITEC ayant grandement participé à l’amélioration des qualifications de personnels de l’administration vietnamienne.Une centaine d'anciens étudiants de ce programme ITEC étaient également présents pour cet événement.La consule générale d’Inde, Smita Pant, a souligné dans son discours l'engagement de son pays dans le développement global de relations de coopération avec le Vietnam, insistant à nouveau sur «l'engagement comme les contributions de l'Inde, à travers ce programme ITEC, au développement de ressources humaines dans des secteurs comme les technologies de l'information, la gestion financière, l'anglais, la télédétection, le développement rural, l'environnement et les énergies renouvelables».Elle a également cité l'Institut de recherche sur le riz du delta du Mékong et l’Institut de recherche sur l'horticulture du Sud (SOFRI) en tant que grands exemples de et pour la coopération bilatérale en matière de développement de ressources humaines. «Nous aboutirons à de plus grandes réalisations grâce au partage d'expériences et à notre coopération», a-t-elle conclu.Lors de l'année scolaire 2014-2015, l'Inde a formé plus de 10.000 étudiants de 161 pays, portant à 50.000 le nombre de personnes formées dans le cadre du programme ITEC. -CVN/VNA