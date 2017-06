Photo : VOV

Can Tho (VNA) – Le ministère vietnamien de la Construction et l'Agence de coopération internationale du Japon (JICA) ont présenté le 23 juin, dans la ville de Cân Tho (Sud), le projet «Renforcement des compétences en matière d’estimation de coûts et de gestion des contrats, de la qualité et de la sécurité dans les projets de construction au Vietnam».Le projet est financé par la JICA et réalisé par le ministère vietnamien de la ​Construction avec l’expertise de la JICA. Le but est d’améliorer les compétences du personnel dudit ministère et des organes concernés dans la gestion des projets de construction.Il sera déployé jusqu’en mars 2018. -NDEL/VNA