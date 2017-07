Hanoi, 12 juillet (VNA) - «Les activités de l’Union des organisations d’amitié de Hanoï promeuvent l’image d’une capitale vietnamienne millénaire, hospitalière, dynamique et pacifique», a affirmé sa présidente Nguyên Lan Huong lors d’une récente conférence-bilan de cette organisation.



Au cours du premier semestre, l'Union des organisations d’amitié de Hanoï (HAUFO) a organisé beaucoup de programmes d’échange dont «Saluer le Nouvel An 2017», «Le Nouvel An theravada», «Voyage printanier de l’amitié 2017», «Présenter la cuisine hanoïenne aux amis internationaux»… Il s’agit d’activités annuelles qui attirent de plus en plus d’étrangers vivant dans la capitale mais aussi ailleurs au Vietnam.



En tant qu’une organisation chargée des activités de diplomatie populaire, la HAUFO mobilise souvent le soutien de la communauté étrangère de la capitale et celle des Vietnamiens d’outre-mer dans l’édification et le développement national.

La présidente de la HAUFO, Nguyên Lan Huong, s’exprime lors de la récente conférence-bilan de l’organisation à Hanoï. Photo : Tuân Viêt/CVN

De nombreux programmes attendusLa présidente de la HAUFO, Nguyên Lan Huong, a souligné que l’organisation et ses antennes continueront, au cours du 2e semestre, les programmes d’échanges entre habitants visant à renforcer la compréhension mutuelle entre les Hanoïens et les peuples du monde entier.«Voyage printanier de l’amitié», une activité annuelle organisée après le Nouvel An lunaire par l’Union des organisations d’amitié de Hanoï.

Photo : HAUFO/CVN

Plus concrètement, la 2e visite d’une délégation d’enfants hanoïens au Japon, les activités en l’honneur du cinquantenaire de la fondation de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est), de l’Année de l’APEC (Forum de coopération économique d’Asie-Pacifique), la 44e course pour la paix du journal Ha Nôi Moi (Hanoï Nouvelle), la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien (29 novembre), le 10e spectacle de musique de l’Amérique latine… sont attendus.



Autre tâche importante pour ce second semestre : l’organisation de programmes caritatifs dont le don de manuels scolaires aux élèves pauvres, la remise de cadeaux aux victimes de l’agent orange, aux sinistrés, etc.



À cette occasion, les participants ont discuté et partagé des expériences dans l’organisation des activités de chaque antenne de la HAUFO. - CVN/VNA