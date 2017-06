La Garde-frontière de Hai Phong à l’honneur

Le président Tran Dai Quang épingle l'insigne Héros des forces armées populaires sur le drapeau traditionnel de la Garde-frontière de Hai Phong. Photo : VNA



Hai Phong (VNA) – Le président Tran Dai Quang a décerné, le 23 juin à Hai Phong, le titre de Héros des forces armées populaires à la Police populaire armée de Hai Phong, aujourd’hui Garde-frontière de Hai Phong, pour ses contributions importantes à la Résistance contre l’armée américaine.

La Police populaire armée de la ville de [Hai Phong] a été fondée le 5 avril 1959. De novembre 1964 à avril 1975, elle a envoyé plus de 600 cadres et soldats au Sud pour participer à la Libération du Sud et la Réunification nationale. Durant la guerre, elle a rempli ses missions de défendre la sécurité de la ville et a abattu 21 avions américains. Elle a également fondé un groupe pour détecter les mines sous-marines et garantir la sécurité des ports.

A cette occasion, le président Tran Dai Quang a demandé à la Garde-frontière de Hai Phong de continuer de coopérer avec les organes compétents afin de défendre la souveraineté nationale et l’intégrité du territo​ire du pays, ainsi que de garantir la sécurité politique et l’ordre social ​au niveau local. Il lui a également ordonné de mener des réformes pour améliorer les capacités de ses soldats, ainsi que de participer aux activités sociales pour mieux contribuer au développement local.

Lors de la cérémonie, le chef de l’Etat a remis à titre posthume le titre de Héros des Forces armées populaires au lieutenant-colonel Nguyen Huu Doai, pour ses exploits durant la Résistance contre l’armée américaine. Il a également offert des cadeaux à 40 familles de héros morts pour la Patrie et d’invalides de guerre.

Le même jour, le président Tran Dai Quang a rendu visite à la mère héroïne Pham Thi Vot et au colonel Nguyen Hung Thien à Hai Phong. -VNA