La France souhaite renforcer ses exportations de pomme et kiwi au Vietnam

Point presse sur le thème “Bonjour French Fruit”, le 19 janvier à Hô Chi Minh-Ville.

Hanoi (VNA) - La pomme française est présente dans nombre de supermarchés vietnamiens et ce fruit est apprécié par les consommateurs vietnamiens. Cette information a été communiquée lors d’un point presse sur le thème “Bonjour French Fruit”, organisé le 19 janvier dans la mégapole du Sud, par l’Interprofession française des fruits et légumes frais (Interfel) sous les auspices du Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville.

Lors du point presse sur le thème “Bonjour French Fruit”, Alexandre Bouchot, conseiller aux affaires agricoles pour le Vietnam de l’ambassade de France, a mis en relief différents fruits français, dont les pommes et kiwis, susceptibles d’être appréciés sur le marché vietnamien dans les temps à venir, suite à l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), qui sera finalisé début 2018.



Selon Alexandre Bouchot, pomme et kiwi originaires de France répondent à toutes les normes de qualité française et européenne. Il s’est déclaré optimiste quant à la croissance progressive des exportations de produits agricoles français vers le Vietnam ces prochaines années.



“Entre 2015 et 2016, la France a exporté 850 tonnes de pommes au Vietnam”, a précisé Alexandre Bouchot. D’ajouter que de janvier à novembre 2016, ce volume est passé à 1.350 tonnes, 3.000 tonnes sont attendues en 2017.



Concernant le kiwi, bien que présent depuis peu sur le marché vietnamien, Interfel est confiant quant aux perspectives des exportations françaises, évaluant à 300 tonnes le volume de kiwi français qui pourrait être exporté au Vietnam cette année.



Paul Le, représentant de Central Group, a rassuré les consommateurs vietnamiens sur les questions de sécurité alimentaire des pommes et kiwis français.



Avec 1.620.000 tonnes/an, l’Hexagone est le troisième producteur de pommes en Europe, derrière la Finlande et l’Italie. Chaque année, la France en exporte 19.000 tonnes vers le marché asiatique, représentant 4% du volume total. La France est également le troisième producteur de kiwi en Europe (9100 tonnes en 2015), derrière l’Italie et la Grèce. -CVN/VNA