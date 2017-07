Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié et l'Association d'amitié Vietnam-France de Hô Chi Minh-Ville ont organisé le 11 juillet, dans la mégapole du Sud, une rencontre en l’honneur de la 228e anniversaire de la Fête nationale de la France (14 juillet).

Dans son discours, Mme Nguyen Thi Ngoc Dung, présidente de l'Association d'amitié Vietnam-France de la ville, a souligné le bon développement des relations entre les deux pays dans tous les domaines, notamment dans la politique, la société, l'économie, la culture et la diplomatie populaire.



"La coopération entre Hô Chi Minh-Ville et la France dans l'investissement et le commerce se développe de plus en plus efficacement via de nombreux de projets français dans la mégapole du Sud dans la planification urbaine, la formation, l’éclairage urbain…", a-t-elle déclaré.

Elle a également insisté sur le fort développement de la coopération entre la mégapole du Sud, la ville de Lyon et la région Rhône-Alpes dans ces domaines.

Pour sa part, le consul général de France à Ho Chi Minh-Ville, Emmanuel Ly-Batallan, s'est réjoui du développement vigoureux du partenariat stratégique Vietnam-France ces derniers temps.



Il a passé en revue le processus de développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, notamment dans le commerce et l’investissement, et exprimé le souhait de consolider et développer davantage ces relations, pour l'intérêt des deux peuples.

Actuellement, Hô Chi Minh-Ville recense 492 projets français cumulant environ 3,4 milliards de dollars. Le commerce bilatéral entre la mégapole du Sud et la France a augmenté d'année en année, atteignant 885 millions de dollars en 2016. -VNA