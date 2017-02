​La fête "Lông tông" très animée à Tuyen Quang

La danse de la licorne lors de la fête "Lông tông". Photo: VNA



Tuyen Quang (VNA) – Le 4 février (8e jour du premier mois lunaire), des dizaines de milliers des personnes issues d’ethnies minoritaires dans la province de Tuyen Quang (Nord) et des touristes ont afflué vers le district de Chiem Hoa pour participer à la fête de descente au champ ou "Lông tông".

Chaque année, cette fête typique de l’ethnie Tày de Tuyen Quang est organisée le 8e jour du premier mois lunaire pour remercier les divinités et solliciter une nouvelle saison agricole productive. Il s'agit là aussi d'une activité culturelle importante qui valorise la culture traditionnelle de l’ethnie Tày et reflète le désir de ses membres de jouir d'une vie prospère pendant l'année à venir.

Une longue procession multicolore et pleine d'offrandes a marqué l'ouverture de la cérémonie de cette fête. En présentant aux génies des spécialités dérivées des produits agricoles locaux, les patriarches ont prié dans l'espoir d'obtenir une météo favorable aux cultures, des récoltes plus abondantes, ainsi que le bonheur et la santé pour les villageois.



Les rites ont ensuite cédé la place aux réjouissances populaires. L'ambiance est montée peu à peu en intensité grâce aux jeux populaires tels que danse de la licorne, tir à la corde, ou lancement de "con" (balles de tissu colorées).

L’ethnie Tày de Tuyen Quang compte environ 160.000 personnes, soit 24% de la population de cette ethnie dans le pays. Leur fête typique "Lông tông" a été reconnue en tant que patrimoine culturel immatériel national en 2013. Actuellement, Tuyen Quang fait des efforts pour que cette fête devienne un produit touristique spécial à l'occasion du Têt traditionnel.

Le Vietnam recense chaque année près de 8.000 fêtes, dont 88% des fêtes folkloriques, 6% des fêtes religieuses et 4% des fêtes historiques. -VNA