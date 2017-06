Photo : comité d'organisation



Hanoï (VNA) - La fête internationale de la musique 2017 aura lieu le 24 juin prochain à partir de 16h30 à l’Institut Français de Hanoï – L’Espace au 24, rue Trang Tiên, dans l’arrondissement de Hoan Kiêm.



Lancée en 1982 par le ministère français de la Culture, cette fête est organisée chaque année dans plus de 120 pays. Elle est une occasion pour le public d'explorer tous les styles de musique dans des spectacles uniques.



Impliquant de nombreux artistes célèbres, professionnels comme amateurs, elle constitue un espace intime et jovial accueillant un public de tous âges et de tous horizons.



L’après-midi débutera avec trois groupes issus de la talentueuse scène indépendante hanoïenne – "HUB", "Xanh 8+1" et "B52" – qui proposeront des compositions pop-rock originales en vietnamien. Puis, "Puzzle", formation franco-vietnamienne bien connue de ​la capitale, interprétera des chansons issues du répertoire francophone.



Ce programme promet de donner de grandes émotions au public. -CPV/VNA