La fête de l'eau des Thai à Lai Châu

Une chaman invite les puissances occultes à participerà la fête de l'eau.

Photo : Yên Ninh/CVN

Lai Chau (VNA) - Selon un proverbe de la région Nord-Ouest, «les Mông vénèrent les nuages, les Dao le feu et les Thai l'eau». Pour le vérifier, partons à la découverte de la fête de l'eau des Thai.

Une fête des Thai de la province de Lai Châu (région Nord-Ouest). Photo : Yên Ninh/CVN

La fête de l'eau est organisée en mars, peu après le Têt lunaire. Dans la cosmogonie Thai, on pense qu’à cette période, Then (Dieu ou Ciel en langue thai) suit le ruisseau de Nâm Lùm pour arriver à la commune de Không Lào, district de Phong Thô, province de Lai Châu (région Nord-Ouest) et distribuer bonne santé et bonne récolte à la population locale.

Les femmes ne sont pas les dernières à participer aux réjouissances aquatiques.

Photo : Yên Ninh/CVN

Chaque village choisit une équipe d'hommes et une autre de femmes, dont les membres doivent être irréprochables c’est-à-dire n’avoir jamais violé la loi ou les règlements locaux. Après une cérémonie de culte orchestrée par une chaman, tout le monde se rend au ruisseau de Nâm Lùm. D'abord, les villageois participent à un jeu de capture de poisson à la main. Ensuite, les équipes se mettent face à face et commencent à s’arroser copieusement, sous les regards amusés des badauds. L’équipe dont un membre tombe ou abandonne le jeu a perdu.

Avant la fête, les villageois capturent des poissons à la main. Photo : Yên Ninh/CVN

Selon la croyance des Thai, l’équipe gagnante garantira au village une récolte abondante. "Jadis, Không Lào était frappé par la sécheresse et nos ancêtres organisaient une fête de l'eau pour inviter le Ciel. Lors de la cérémonie inaugurale de la fête, il pleuvait pendant 30 minutes", raconte le vieux Nông Van Nao, de la commune de Không Lào.

Vieillards et malades ne manquent jamais cette fête. Car d'après eux, toucher l'eau du ruisseau sera bénéfique à leur santé chancelante. Cette festivité attire d’année en année plus de participants, dont des habitants du district de Than Uyên, situé à des dizaines de kilomètres de là. -CVN/VNA

