Hanoi, 5 juillet (VNA) - La fête de descente au champ 2017, placée sous le thème "Retour à la terre de patrimoines culturels de Quang Yen", a eu lieu le 2 juillet dans la maison commune Coc, quartier de Phong Coc, cité municipale de Quang Yên de la province de Quang Ninh.



Photo: Baoquangninh

Organisée le 6e mois lunaire de chaque année, elle a pour objet d'exprimer la reconnaissance de la population locale envers les divinités gouvernant l'agriculture et les génies tutélaires du village qui les ont aidé à obtenir des récoltes abondantes.



De nombreuses activités ont eu lieu à cette occasion, dont un sacrifice au dieu de l'agriculture, le rituel et le concours de repiquage du riz, la régate traditionnelle entre les quartiers de Phong Coc, Phong Hai, Ha An, Yên Hai et de Liên Hoa, outre des échanges artistiques… - CPV/VNA