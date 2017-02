La fête d'accueil de Monseigneur la Baleine à Bac Lieu

Photo: VNA



Bac Lieu (VNA) - La 6e fête de Nghinh Ong (fête d'accueil de Mgr la Baleine) a eu lieu du 4 au 6 février (du 8e au 10e jour du premier mois lunaire) dans le hameau de Vinh Lac, commune de Vinh Thinh, district de Hoa Binh, province de Bac Lieu (Sud).

La fête de Nghinh Ong a accueilli ​environ 3.000 visiteurs venant de partout. De riches activités se sont déroulées comme le défilé des centaines de bateaux de pêche sur la mer, la cérémonie de prières pour des récoltes abondantes, la cérémonie de culte de baleine et des génies, les jeux folkloriques, les activités artistiques, etc.



Selon le ​chef adjoint du Comité d'organisation de la fête, Ngo Quoc Vu, cette fête a répondu aux besoins d'activités culturelles et à la croyance des habitants de la région maritime.

Le Vietnam recense chaque année près de 8.000 fêtes, dont 88% des fêtes folkloriques, 6% des fêtes religieuses et 4% des fêtes historiques. -VNA