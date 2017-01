La diaspora dans différents pays accueille le Têt traditionnel

Bruxelles (VNA) – La diaspora ​de différents pays accueille le Têt de l’Année du Coq avec joie.

Le 22 janvier, l’ambassade du Vietnam en Belgique et au Luxembourg a organisé une rencontre avec des représentants de la communauté des Viet kieu et des amis internationaux pour fêter le Têt traditionnel.

L'ambassadeur du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, Vuong Thua Phong a déclaré que 2016 a connu de nombreux événements importants au Vietnam et a marqué les 30 ans de Doi Moi (Renouveau).

Il a affirmé que 2017 sera un jalon important dans les relations Vietnam-Union européenne en général et marquera le 40e anniversaire de la coopération économique entre le Belgique et le Vietnam.

A cette occasion, l’ambassadeur Vuong Thua Phong a adressé ses meilleurs vœux à la communauté des Vietnamiens en Belgique et souhaité que les Viet kieu continuent de contribuer aux relations Vietnam-Belgique et Vietnam-UE.

Le président de l’Association générale des Vietnamiens en Belgique a affirmé que cette institution continuera de prendr​​e part au développement commun de la communauté des Vietnamiens en Belgique.

L’après-midi du même jour, l’ambassade du Vietnam en Espagne a organisé un événement pour accueillir du Têt avec la participation de 300 invités dont des représentants des Viet kieu, des Vietnamiens faisant des études​ ou travaillant dans ce pays européen.

L’ambassadeur Ngô Tiên Dung a profité de cette occasion pour formuler ses meilleurs vœux du Têt aux Viet kieu et aux amis espagnols. Il a retracé des points marquants dans l​es relations Vietnam-Espagne dans le cadre du partenariat stratégique conclu en 2009 et a souligné que les deux pays accélèrent ​les activités pour célébrer cette année les 40 ans des relations diplomatiques bilatérales.

Le 14 janvier, l’ambassade du Vietnam en Espagne en coordination avec la communauté des Vietnamiens ​​aux Canari​es a organisé une rencontre avec ​les Viet kiêu vivant dans cet archipel.

L’ambassade du Vietnam aux Pays-Bas a également organisé une rencontre à l’occasion du printemps de l’Année du Coq. Photo : internet

Le 21 janvier, l’ambassade du Vietnam aux Pays-Bas a également organisé une rencontre à l’occasion du printemps de l’Année du Coq avec la participation de plus de 600 invités dont des Viet kieu et ​des représentants d'entreprises, des diplomates…

A cette occasion, l’ambassadrice Ngo Thi Hoà a souligné que les Pays –Bas restent le 1er investisseur européen avec 262 projets d’une valeur total de 8 milliards de dollars. En plus, ce pays est un des plus grands partenaires commerciaux européens du Vietnam avec plus de 6,5 milliards de dollars ​d'échanges bilatéraux. Une fois que l’accord de libre-échange Vietnam-UE entr​era en vigueur, cette année, ​il ouvrira de nouvelles opportunités de coopération pour les entreprises des deux pays.

Cette rencontre s’est déroulée dans une ambiance festive avec de la musique, des mets traditionnels et a laissé de belles impressions dans le cœur des Viet kieu et des amis néerlandais.-VNA