Hanoï, le 24 juin (VNA) - "La croissance économique du Cambodge devrait atteindre 7% en 2017 grâce aux exportations de vêtements, à la construction, au tourisme et à l'agriculture", a déclaré le 23 juin un haut fonctionnaire de la Banque nationale du Cambodge (NBC).

Battambang, une ​variété de riz cambodgien destinée à l'export connue. Photo : VNA

"Avec la croissance attendue, le Produit intérieur brut (PIB) du Cambodge atteindra environ 22 milliards de dollars, alors que le PIB par habitant devrait atteindre 1.434 dollars cette année", a déclaré Duong Sophak, chef adjoint du Département de la recherche économique et de la coopération internationale de la NBC.Selon lui, le secteur de l'industrie (principalement les secteurs d​u textile-habillement et de la construction) et le secteur des services (tourisme, transports et télécommunications, commerce et immobilier) contribuera de manière significative à la croissance économique du pays, de même que l'agriculture.Duong Sophak a déclaré que les exportations de vêtements et la construction au Cambodge devraient augmenter respectivement de 10% et de 14% en 2017, ​et le tourisme ​a observé une forte croissance de 12% au cours des quatre premiers mois de cette année.Les statistiques de NBC ont montré que le Cambodge avait réalisé une croissance économique robuste de 7,7% par an au cours des deux dernières décennies avec un taux d’inflation faible et un taux de change stable. - VNA