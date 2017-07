La course cycliste internationale se termine à Lao Cai

La course cycliste internationale se termine le 9 juillet à Lao Cai.

Lao Cai, 9 juillet (VNA) - Une course cycliste internationale réunissant des ​coureurs vietnamiens et chinois dans la ville de Lao Cai, province montagneuse du nord de Lao Cai, s’est clôturée le 9 juillet, après deux jours de compétition.Dans le cadre des activités de l'Année nationale du tourisme de 2017, l'événement a attiré la participation de plus de 500 coureurs de 14 localités de Chine et de 16 villes et provinces du Vietnam.Les participants ont participé aux courses individuelles de 30 km dans la ville de Lao Cai et le district de Bat Xat, province vietnamienne de Lao Cai, et de 60 km dans le district de Hekou, province chinoise du Yunnan.

"Le tournoi a contribué à promouvoir la solidarité, l'amitié et à renforcer les liens économiques, culturels et sportifs entre le Vietnam et la Chine", a déclaré le vice-président du Comité populaire de la province de Lao Cai, Nguyen Thanh Duong.



"Cet événement a également aidé Lao Cai à promouvoir s​on image, sa population et ses potentiels touristiques ​auprès des amis internationaux", a-t-il ajouté. -VNA