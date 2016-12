La coopération multisectorielle entre le Vietnam et le Japon s'épanouit

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam et la sénatrice Satsuki Katayama, président par intérim de la Commission des politiques du Parti libéral-démocrate du Japon. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a reçu le 23 décembre à Hanoï la sénatrice Satsuki Katayama, président par intérim de la Commission des politiques du Parti libéral-démocrate du Japon, ​à qui il a déclaré être satisfait du développement fructueux du Partenariat stratégique élargi Vietnam-Japon.

Il a estimé que les relations de coopération entre les deux pays dans la défense et la sécurité, l'économie, l'agriculture, l'adaptation au changement climatique, ainsi que les échanges entre localités, aboutissaient des résultats encourageants.

Le vice-Premier ministre a souhaité que la sénatrice encourage le parlement japonais à poursuivre son ​assistance du processus de développement socioéconomique du Vietnam, et les entreprises japonaises, à venir investir dans divers secteurs de son pays.

Le Vietnam souhaite que le Japon le soutienne dans le développement d'une agriculture high-tech, l'augmentation de la production agricole et de la compétitivité des produits agricoles, ainsi que l'amélioration du quotidien des agriculteurs, a-t-il ajouté.

Dans l'éducation et la formation, Vu Duc Dam a demandé ​au Japon d'augmenter la réception des étudiants vietnamiens, notamment ​d'aides-soignants et ​d'infirmiers, ​afin qu'ils puissent aller travailler dans les entreprises japonaises.

Les deux pays doivent ​​intensifier les échanges culturels​ et populaires à travers fêtes et événements culturels afin d'approfondir les ​relations bilatérales.

La sénatrice Satsuki Katayama a annoncé qu'elle travaillera avec des responsables des ministères de l'Agriculure et du Développement rural, de l'Education et de la Formation, et de l'Industrie et du Commerce, pour discuter de projets de coopération précis dans l'agriculture, le commerce, l'emploi, l'environnement... -VNA

