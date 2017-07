Le général Ngo Xuan Lich (droite) et Yohei Sasakawa. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La coopération de défense entre le Vietnam et le Japon s’approfondit et devient un pilier des relations bilatérales.

Cette remarque a été faite mardi 10 juillet à Hanoi par le ministre de la Défense, le général Ngo Xuan Lich, lors de sa rencontre avec le président d’honneur de la Fondation japonaise Sasakawa pour la Paix, Yohei Sasakawa, en visite de travail au Vietnam.

Le ministre vietnamien de la Défense a déclaré que les liens de défense entre les deux pays ont été favorisés par des visites régulières de hauts responsables des deux armées.



Les activités d'échanges et le partage d'expériences entre les forces navales, les gardes-côtes et les forces aériennes ont été renforcés, contribuant à intensifier la compréhension mutuelle et la confiance entre les deux armées, a-t-il déclaré.



Le général Ngo Xuan Lich a remercié notamment Yohei Sasakawa et la Fondation japonaise Sasakawa pour la Paix pour le financement d'un programme d'échange entre officiers supérieurs vietnamiens et japonais ​ces trois dernières années et ​ces prochaines années.



Selon le ministre, ​ce programme aide les officiers japonais à s'informer sur l'armée vietnamienne, le peuple et la culture du Vietnam, ​permettant ainsi de renforcer l'amitié entre les deux armées et les deux peuples, contribuant activement à la paix​ et à la stabilité de cha​que pays et d​e toute la région.



Pour sa part, Yohei Sasakawa a affirmé qu'il continuera de contribuer activement à la coopération Vietnam-Japon, en particulier dans la défense. - VNA