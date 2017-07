La compagnie aérienne Vietjet félicitée par l’OACI

Séance de travail le 6 juillet entre l'OACI et la direction de Vietjet.

Photo : Vietjet

Hanoï (VNA) - Le président de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), Olumuyiwa Benard Aliu, et le directeur adjoint du Bureau de l’OACI en Asie-Pacifique, Manjit Seva Singh, ont eu une séance de travail le 6 juillet avec la direction de Vietjet.



Dans son discours, Olumuyiwa Benard Aliu a hautement apprécié les efforts et acquis multisectoriels de Vietjet. Le président de l’OACI a souligné que ses investissements dans le personnel et la formation répondaient aux critères de sécurité du transport aérien international. Une réussite non seulement pour Vietjet mais aussi pour l’aviation vietnamienne et celle de la région en général.



Nguyên Thanh Hung, vice-président du conseil d’administration de Vietjet, Luu Duc Khanh, directeur exécutif, ont eu des échanges avec les dirigeants de l’OACI. Selon M. Khanh, Vietjet considère la sécurité comme la première de ses priorités.



«Le facteur sécurité est pris en compte dans toutes les activités et politiques de Vietjet, et nous sommes heureux d’avoir obtenu un résultat de 99,59% sur la sureté technique au premier trimestre. L’indice sur la sécurité d’exploitation terrestre et celui sur la sécurité d’exploitation des vols de Vietjet est au top au sein de la région d’Asie-Pacifique», a rapporté M. Khanh.



Lors de leur visite au Vietnam du 5 au 10 juillet, les dirigeants de l’OACI auront également des séances de travail avec des membres du gouvernement vietnamien, en particulier du ministère des Communications et des Transports, des représentants de l’Autorité de l’Aviation Civile.-CVN/VNA