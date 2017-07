Le président du Comité central du Front d’édification nationale du Laos, Saysomphone Phomvihane lors de la rencontre avec la communauté vietnamienne au Laos. Photo: VNA



Vientiane (VNA) – Le président du Comité central du Front d’édification nationale du Laos, Saysomphone Phomvihane, a eu une rencontre, vendredi 7 juillet à Vientiane, avec la communauté vietnamienne au Laos à l'occasion des 55 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre) et des 40 ans de leur Traité d'amitié et de coopération (18 juillet).

Lors de la rencontre, Saysomphone Phomvihane a hautement apprécié le rôle de la communauté vietnamienne dans le processus de protection, d’édification et de développement du Laos, avant de souligner la nécessité de préserver, protéger et développer la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.



Il a déclaré que le Parti, l'État et le peuple du Laos n'oublieraient jamais le grand sacrifice des soldats volontaires comme du peuple vietnamiens pour protéger la révolution du Laos contre les envahisseurs étrangers dans le passé.

Au nom du Front d’édification nationale du Laos, Saysomphone Phomvihane a remercié la population vietnamienne pour ​ses soutiens et aides précieux accordés au Laos durant son œuvre de protection, d’édification et de développement.

Dans le cadre de la situation complexe dans la région comme dans le monde, le Vietnam et le Laos devraient éduquer leurs citoyens, notamment les jeunes générations, ​à la solidarité spéciale, à la coopération dans le combat et à la coopération intégrale entre les deux pays.

Le président de l'Association générale des Vietnamiens au Laos Nguyen Duy Trung a remercié le Front d’édification nationale du Laos, ainsi que le Parti, le gouvernement et le peuple du Laos pour avoir cré​é des conditions favorables ​aux Vietnamiens ​installés dans ce pays.



Il a également promis que la communauté vietnamienne ​res​terait toujours ​unie avec le peuple laotien dans le développement du Laos, serv​irait d​e passerelle pour protéger, préserver et promouvoir la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays frères. -VNA